В России до следующего года продлят льготную ипотеку под 6,5%

В России продлят программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», — цитирует «Интерфакс» премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, программа хорошо себя зарекомендовала и существенно поддержала строительную отрасль.

Фото: realnoevremya.ru

Неделю назад президент России Владимир Путин предложил членам правительства продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, срок которой истекает 1 ноября, до середины 2021 года. По его словам, «людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке».

Напомним, что в Татарстане с начала действия программы «Льготной ипотеки» выдали 6,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 16,5 млрд рублей.

