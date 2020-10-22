«КАМАЗ-мастер» выложил видео бэкстейджа со съемок сериала «Мастер» в Казахстане

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Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» на своем youtube-канале выложила видео бэкстейджа со съемок сериала «Мастер» в Казахстане.



Напомним, сериал повествует об отношениях между старшим и молодым поколениями гонщиков. Он снимается компанией Art Pictures Vision для телеканала НТВ.

В конце сентября «Реальное время» сообщало о завершении съемок сериала о «КАМАЗ-мастере» в скором времени.

