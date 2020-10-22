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«КАМАЗ-мастер» выложил видео бэкстейджа со съемок сериала «Мастер» в Казахстане

13:52, 22.10.2020
«КАМАЗ-мастер» выложил видео бэкстейджа со съемок сериала «Мастер» в Казахстане
Фото: скриншот

Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» на своем youtube-канале выложила видео бэкстейджа со съемок сериала «Мастер» в Казахстане.

Напомним, сериал повествует об отношениях между старшим и молодым поколениями гонщиков. Он снимается компанией Art Pictures Vision для телеканала НТВ.

В конце сентября «Реальное время» сообщало о завершении съемок сериала о «КАМАЗ-мастере» в скором времени.

ОбществоКультура Татарстан КАМАЗ-Автоспорт спортивная команда КАМАЗ-Мастер
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