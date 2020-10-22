В России продлевают заморозку накопительной пенсии

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014—2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — гласит пояснительная записка к законопроекту.

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По действующему законодательству включительно до 2022 года 6% отчислений в накопительную часть от зарплаты россиян направляются в страховую часть на выплаты действующим пенсионерам.

Напомним, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии в 2023 году в конце сентября. Это позволит снизить трансферты Пенсионному фонду на 669,3 млрд рублей.