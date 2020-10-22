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Министр здравоохранения РФ уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 у родственника

12:41, 22.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Министр здравоохранения РФ уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 у родственника
Фото: minzdrav.gov.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию из-за выявленного коронавируса у члена его семьи, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

Ближайшее время он будет работать удаленно. Сейчас министр чувствует себя хорошо, рассказал «Интерфаксу» Кузнецов.

На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый замминистра Игорь Каграманян.

С начала пандемии COVID-19 переболели несколько российских министров, в том числе глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минстроя Владимир Якушев, премьер-министр Михаил Мишустин.

За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса, выздоровели 11 428 человек.

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