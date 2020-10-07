Итоги дня: крупное ДТП в Казани, Чубайс болен COVID-19 и нобелевка по химии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 7 октября.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить борьбу с молодежной преступностью.
- Глава МВД Владимир Колокольцев предложил повысить штрафы за повторные нарушения ПДД. Кроме штрафов он считает важным выработать более серьезные меры.
- Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые, занимавшиеся технологией редактирования генома (CRISPR/Cas9). Награды удостоились Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна
- В России объявили в розыск Светлану Тихановскую. Похоже, что речь действительно идет о лидере белорусской оппозиции. Указано, что разыскивается она по уголовному преступлению, но номер статьи УК РФ не указан.
- За неделю оборот малого и среднего бизнеса в Татарстане упал на 18%. Наиболее пострадавшие отрасли — химчистки, кафе и рестораны и магазины обуви.
- На Зеленодольском заводе имени Горького официально назначили гендиректора. Им стал Александр Филиппов, занимавший должность первого заместителя гендиректора Александра Карпова.
- Анатолий Чубайс объявил, что заразился коронавирусом. Он рассказал о своих симптомах в Facebook: «Есть небольшая температура и кашель».
- В Казани произошло ДТП, в котором столкнулись два грузовика и трамвай. По словам очевидцев, именно трамвай врезался в машины, столбы и остановился только после моста.
- Совет Федерации одобрил законопроект, вводящий «обратный акциз» для переработчиков сверхвязкой нефти. Благодаря этому маневру «Татнефть» может получить налоговый вычет по НДПИ до 36 млрд рублей.
- В Татарстане расширили список востребованных профессий. Добавлены 10 пунктов в перечень квалифицированных рабочих. Еще 19 профессий попали в список специалистов среднего звена.
- В отставку ушел главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Исполнять его обязанности назначен Арслан Халимбеков.
- В Альметьевске родители пожаловались на сотрудников частного детского сада из-за оставленного на улице ребенка. Прокуратура уже начала проверку.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело после загрязнения воды в Тихом океане на побережье Камчатки.
- Прогноз погоды от профессора КФУ Юрия Переведенцева: теплая погода в Татарстане сохранится до 13 октября.
- В Рязанской области произошел пожар на складе артиллерийских боеприпасов. Военные сообщают, что огонь перекинулся на склад с травы.
- В Татарстане назначен новый первый замглавы республиканского управления СКР. Пост займет полковник юстиции Павел Олейник, который переводится в РТ из Нижегородской области.
- Казанский зоопарк «Река Замбези» готовится к реконструкции за 479,8 млн рублей. Ремонт предполагается провести в новой части зооботсада, открывшейся около года назад.
- Следком возбудил уголовное дело после жалобы активистов ОНФ, заметивших продающиеся под строительство участки земли. Эти земли ранее числились территорией общего пользования.
- Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что военные завершили испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
Евгений КалашниковОбщество Зеленодольский завод им. А.М.ГорькогоМинниханов Рустам НургалиевичТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНАКазанский Зооботсад
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