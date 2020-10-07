Халимбеков будет исполнять обязанности главного тренера «Уфы»
Исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Арслан Халимбеков. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Шайбеков.
«Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков. Когда мы проведем переговоры с претендентом — объявим. Претенденты на пост главного тренера у нас есть», — сказал Шайбеков.
Напомним, ранее «Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Вадимом Евсеевым.
Основным кандидатом на освободившуюся должность называют рулевого московского «Велеса» Алексея Стукалова.СпортФутбол Башкортостан
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