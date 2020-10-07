Новости спорта

16:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Халимбеков будет исполнять обязанности главного тренера «Уфы»

15:45, 07.10.2020
Халимбеков будет исполнять обязанности главного тренера «Уфы»
Фото: vk.com/ufafc

Исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Арслан Халимбеков. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Шайбеков.

«Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков. Когда мы проведем переговоры с претендентом — объявим. Претенденты на пост главного тренера у нас есть», — сказал Шайбеков.

Гендиректор ФК «Уфа» Ринат Шайбеков. Фото: vk.com/ufafc

Напомним, ранее «Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Вадимом Евсеевым.

Основным кандидатом на освободившуюся должность называют рулевого московского «Велеса» Алексея Стукалова.

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также