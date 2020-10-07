В Казани трамвай столкнулся с двумя грузовиками
Сегодня в Казани на улице Технической столкнулись трамвай и два грузовика. Об этом сообщает телеграм-канал «Еду в Татарстан».
Происшествие случилось недалеко от площади Вахитова. Очевидцы сообщают, что трамвай сошел с рельсов. Оборваны линии электропередачи: «Газелька ушла в ларек, упало два столба».
О пострадавших и причинах аварии на данный момент неизвестно.
Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», на улице Технической образовалась пробка.Происшествия Татарстан
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