Евсеев ушел в отставку с поста главного тренера «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отправлен в отставку со своего поста. Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», — говорится в сообщении клуба.

Тренер в «Инстаграм» отметил, что сам принял решение уйти из клуба. Причиной ухода Евсеев назвал потерю «химии» внутри команды.

Евсеев руководил командой с марта 2019 года. За это время вместе с «Уфой» он провел 55 официальных матчей, в которых одержал 14 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Уфы» станет Алексей Стукалов из московского «Велеса».