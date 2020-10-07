Прокуратура проверит сообщения о ребенке, забытом на улице в частном детсаду Альметьевска

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Сегодня в соцсетях появились сообщения, что в одном из частных детских садов Альметьевска сотрудники забыли одного из детей на улице. Прокурор города назначил проверку этой информации.

Родители пожаловались, что после прогулки в одном из частных детсадов Альметьевска воспитатели завели детей в здание. При этом один из малышей остался на площадке. Полуторагодовалый ребенок гулял в одиночестве около 15 минут, говорится в сообщении.

Как пишет газета «Знамя труда», руководство детского сада встало на защиту сотрудников. Якобы ребенок виноват сам, поскольку должен находиться в поле зрения воспитателя.

Затем одна из сотрудниц выходит, чтобы забрать малыша. К этому моменту он уже успел сбросить с себя шапку.