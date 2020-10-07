Путину доложили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Президенту России Владимиру Путину доложили об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море. С докладом выступил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Глава государства отметил важность события для всей страны: «Это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил — армии и флота — новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства».

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Президент поблагодарил всех, кто работал над созданием ракеты «Циркон»: ученых, конструкторов, военных специалистов, рабочих, министра обороны.

Ранее президента США Дональд Трамп выразил уверенность, что Роcсия создала гиперзвуковое оружие, получив информацию от Обамы.

