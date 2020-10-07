Чубайс заразился коронавирусом
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс объявил, что заразился коронавирусом. Он сообщил, что из симптомов проявились температура и кашель.
«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — написал Чубайс в Facebook.
При этом глава «Роснано» подчеркнул, что продолжает работать на самоизоляции.
Он призвал подписчиков носить маски и перчатки для защиты от COVID-19.ОбществоВластьМедицина
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