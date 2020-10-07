Чубайс заразился коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс объявил, что заразился коронавирусом. Он сообщил, что из симптомов проявились температура и кашель.

«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — написал Чубайс в Facebook.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

При этом глава «Роснано» подчеркнул, что продолжает работать на самоизоляции.

Он призвал подписчиков носить маски и перчатки для защиты от COVID-19.