Совфед одобрил проект закона об «обратном акцизе», который может принести «Татнефти» миллиарды рублей

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о корректировке налога на дополнительный доход, вводящий «обратный акциз» для переработчиков сверхвязкой нефти. Благодаря этому маневру «Татнефть» может получить налоговый вычет по НДПИ до 36 млрд рублей.

Этот же законопроект предлагает с 1 января 2022 года отнести к подакцизным товарам этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).

Фото: council.gov.ru

«Переработчикам этана или СУГ предоставляется право на применение налогового вычета по акцизам с повышающим коэффициентом, равного 2», — говорится в комментарии верхней палаты парламента к обсужденным сегодня законопроектам.

Ранее «Реальное время» подробно писало о готовящемся законопроекте и об опасностях, которые он таит. Некоторые нюансы документа грозят подорвать уже существующие производства.