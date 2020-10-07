Оборот малого и среднего бизнеса в Татарстане упал на 18%

Оборот малого и среднего бизнеса в Татарстане на неделе с 28 сентября по 4 октября упал на 18%, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование ИТ-компании «Эвотор».



Упал бизнес и в других регионах, больше всего в Краснодарском крае — за неделю выручка МСП сократилась на 27%, в Северной Осетии — на 25%, в Калининградской области — на 24%. В Новгородской области снижение составило 20%, в Пермском крае — 19%, в Москве — 16%.

В целом по стране выручка упала на 14% по сравнению с неделей 21—27 сентября.

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Сильнее всего просела выручка химчисток — на 32%, кафе и ресторанов — на 20%, магазинов обуви — на 20%, парфюмерии — на 19%, одежды — на 16%. Это связывают с изменением покупательского поведения на фоне роста статистики по заболеваемости коронавирусом.

Негативный тренд пока не отразился на таких секторах, как ветеринарные клиники (+2% к предыдущей неделе), магазины медицинских товаров для профессионального использования (+9%), книжные магазины (+10%), магазины игрушек (+6%) и религиозных товаров (+2%).

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил меры поддержки малого бизнеса на самозанятых.

