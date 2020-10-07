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Назначен первый замглавы Следкома по РТ, на работе его ждут через 10 дней

11:24, 07.10.2020
Назначен первый замглавы Следкома по РТ, на работе его ждут через 10 дней
Фото: nnovgorod.sledcom.ru

Указом президента РФ на вакантный пост первого заместителя руководителя Следкома по РТ назначен полковник юстиции Павел Олейник, ранее работавший замглавы управления Следкома по Нижегородской области и директором филиала Санкт-Петербургской академии СК. По данным источников «Реального времени», к работе в Казани он может приступить уже 16—17 октября.

Информацию о назначении Олейника сегодня распространил один из телеграм-каналов.

Олейнику — 39. Уроженец города Энгельса Саратовской области. Выпускник Саратовской госакадемии права. Работал на родине, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Нижнем Новгороде.

Справка

Олейник Павел Михайлович

родился в 1981 году в г. Энгельс Саратовской области.

В 2003 году закончил Саратовскую государственную академию права по специальности юриспруденция.

С 2005 года поступил на службу в органы прокуратуры. Начал трудовую деятельность с должности старшего следователя Хвалынской городской прокуратуры Саратовской области.

С сентября 2007 года в органах Следственного комитета при прокуратуре и Следственного комитета работал в должностях: старшего следователя следственного отдела по г. Балаково СУ по Саратовской области; референта отдела процессуального контроля СУ по г. Москва; заместителя руководителя следственного отдела по Нагатинскому району СУ по г. Москва, референта отдела международно-правовых поручений управления международно-правового управления СУ по г. Москва; заместителя руководителя отдела процессуального контроля за расследованием особо важных дел в федеральных округах (с дислокацией г. Санкт-Петербург); руководителя следственного отдела на транспорте Южного следственного управления; руководителя следственного отдела по г. Коломна СУ по Московской области.

С января 2016 года работал руководителем отдела процессуального контроля следственного управления по Нижегородской области.

Кандидат юридических наук.

Женат. Воспитывает двоих детей.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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