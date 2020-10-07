Назначен первый замглавы Следкома по РТ, на работе его ждут через 10 дней

Указом президента РФ на вакантный пост первого заместителя руководителя Следкома по РТ назначен полковник юстиции Павел Олейник, ранее работавший замглавы управления Следкома по Нижегородской области и директором филиала Санкт-Петербургской академии СК. По данным источников «Реального времени», к работе в Казани он может приступить уже 16—17 октября.



Информацию о назначении Олейника сегодня распространил один из телеграм-каналов.

Олейнику — 39. Уроженец города Энгельса Саратовской области. Выпускник Саратовской госакадемии права. Работал на родине, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Нижнем Новгороде.