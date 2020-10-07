Назначен первый замглавы Следкома по РТ, на работе его ждут через 10 дней
Указом президента РФ на вакантный пост первого заместителя руководителя Следкома по РТ назначен полковник юстиции Павел Олейник, ранее работавший замглавы управления Следкома по Нижегородской области и директором филиала Санкт-Петербургской академии СК. По данным источников «Реального времени», к работе в Казани он может приступить уже 16—17 октября.
Информацию о назначении Олейника сегодня распространил один из телеграм-каналов.
Олейнику — 39. Уроженец города Энгельса Саратовской области. Выпускник Саратовской госакадемии права. Работал на родине, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Нижнем Новгороде.
Справка
Олейник Павел Михайлович
родился в 1981 году в г. Энгельс Саратовской области.
В 2003 году закончил Саратовскую государственную академию права по специальности юриспруденция.
С 2005 года поступил на службу в органы прокуратуры. Начал трудовую деятельность с должности старшего следователя Хвалынской городской прокуратуры Саратовской области.
С сентября 2007 года в органах Следственного комитета при прокуратуре и Следственного комитета работал в должностях: старшего следователя следственного отдела по г. Балаково СУ по Саратовской области; референта отдела процессуального контроля СУ по г. Москва; заместителя руководителя следственного отдела по Нагатинскому району СУ по г. Москва, референта отдела международно-правовых поручений управления международно-правового управления СУ по г. Москва; заместителя руководителя отдела процессуального контроля за расследованием особо важных дел в федеральных округах (с дислокацией г. Санкт-Петербург); руководителя следственного отдела на транспорте Южного следственного управления; руководителя следственного отдела по г. Коломна СУ по Московской области.
С января 2016 года работал руководителем отдела процессуального контроля следственного управления по Нижегородской области.
Кандидат юридических наук.
Женат. Воспитывает двоих детей.
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