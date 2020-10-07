В Татарстане назначили нового гендиректора Зеленодольского завода имени Горького
Новым генеральным директором АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» стал Александр Филиппов. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора завода.
Сегодня, 7 октября, состоялась официальная церемония назначения Филиппова на пост главы предприятия. В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс“ Иван Егоров и другие, сообщает пресс-служба зеленодольского завода.
Филиппов начал работать на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в 1997 году, пройдя путь от рядового рабочего до руководителя предприятия. В январе 2019 года его назначили на пост первого заместителя генерального директора предприятия.
Гендиректор Зеленодольского судостроительного завода имени Горького Александр Карпов умер 16 сентября. Он умер скоропостижно после перенесенной болезни.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым