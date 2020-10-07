В Татарстане назначили нового гендиректора Зеленодольского завода имени Горького

Новым генеральным директором АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» стал Александр Филиппов. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора завода.

Сегодня, 7 октября, состоялась официальная церемония назначения Филиппова на пост главы предприятия. В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс“ Иван Егоров и другие, сообщает пресс-служба зеленодольского завода.

zdship.ru

Филиппов начал работать на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в 1997 году, пройдя путь от рядового рабочего до руководителя предприятия. В январе 2019 года его назначили на пост первого заместителя генерального директора предприятия.

Гендиректор Зеленодольского судостроительного завода имени Горького Александр Карпов умер 16 сентября. Он умер скоропостижно после перенесенной болезни.

