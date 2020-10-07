Глава МВД предложил увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

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МВД РФ выступило за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.



По его словам, необходимо увеличивать суммы штрафов за те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности.



«Явный пример — это область безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — приводит его слова «РИА Новости».

spas-rt.ru

Ранее сообщалось о разработанных МВД поправках к ПДД, которые дают новые обоснования для штрафов автомобилистов.