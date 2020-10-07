Минниханов поручил снизить уровень подростковой преступности в Татарстане

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета Безопасности РТ поручил «принять меры по минимализации воздействия криминальных субкультур». По его словам, одна из главных задач в республике — снижение уровня преступности несовершеннолетних.

«Преступность несовершеннолетних требует решительных и целенаправленных мер по её предупреждению. Мы понимаем, что только усилий правоохранительных органов здесь недостаточно. Нужна совместная работа всех органов власти, как республиканского, так и муниципального уровней», — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Президент РТ обратил внимание, что большую роль в склонении несовершеннолетних к преступлениям играют криминальные субкультуры, пропагандирующие свои идеи в интернете.

Фото: realnoevremya.ru

В частности, Минниханов отметил нашумевшие дело об убийстве тремя подростками таксиста в Зеленодольске в конца сентября. Им предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве.

