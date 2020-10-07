В Татарстане возбудили уголовное дело после засыпки березовой рощи в поселке Алтан

ОНФ в Татарстане пожаловался в Следственный комитет по поводу засыпки березовой рощи и продаже участков в поселке Алтан. Активисты заметили, что участки, которые ранее числились территорией общего пользования, выставлены на продажу под индивидуальную жилую застройку.

Местные жители рассказали активистам ОНФ, что в березовой роще происходит захват территорий. Сначала была вырублена часть рощи, а затем строительные отходы начали сбрасывать в овраг. Теперь там устанавливается забор и ведется стройка. А на сайте объявлений появились предложения о продаже участков по цене 500 тыс. рублей за сотку.

avito.ru

Жители уверены, что изменения категории земель были проведены незаконно. Собственников привлекали к штрафам, однако нарушения продолжаются. При этом сотрудники ведомств, ответственные за охрану природной территории, бездействуют.

Несанкционированную вырубку и складирование мусора подтвердили в исполкоме. Исполком Казани попросил Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану проверить законность регистрации права собственности на участки, постановки на кадастровый учет и законности действий уполномоченных лиц, повлекших государственную регистрацию права на данные участки. В ОНФ сообщают, что следком возбудил уголовное дело.

«Помимо перечисленных нарушений действия по засыпке оврага в березовой роще

наносят большой вред экологии поселка Алтан, а также представляют угрозу

для здоровья местных жителей: никто не знает, какие именно отходы здесь

складировали», — отметил член регионального штаба ОНФ в Татарстане Зуфар

Юнусов.



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