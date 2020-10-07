Тихановскую объявили в розыск в России

Фото: кадр видео youtube.com

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в России в розыск.

В разыскной базе МВД России содержатся данные на Светлану Георгиевну Тихановскую 11 сентября 1982 года рождения.

Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса без указания на конкретный номер.

скриншот выписки МВД

По данным МВД РФ, Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск в России.

В Белоруссии Тихановская обвиняется по 361-й статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».