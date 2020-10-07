В Рязанской области произошел пожар на складе артиллерийских боеприпасов

Фото: Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Скопинском районе Рязанской области на территории бывшей воинской части произошел пожар из-за взрыва артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным пресс-службы ЗВО, огонь перекинулся на склад с травы: «Седьмого октября около 13.20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы».

Фото: pixabay.com

Пострадавших нет. Угрозы для жителей ближайших населенных пунктов нет.

В августе 2019 года из-за взрыва боеприпасов произошел пожар в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения объединенного стратегического командования «Центральный военный округ» в Ачинском районе Красноярского края.