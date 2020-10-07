Очевидцы рассказали подробности аварии с участием трамвая на улице Технической — фото и видео

Фото: Дарья Пинегина

На данный момент на месте аварии с участием трамвая и двух грузовиков образовалась пробка. Движение не перекрывали. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: Дарья Пинегина



По словам очевидцев, у трамвая что-то случилось с тормозами, он задел несколько «газелек», снес столбы и остановился только метров через 200, уже после моста.

Фото: Дарья Пинегина

Как сообщил корреспондент «Реального времени», одного из очевидцев происшествия увезли в РКБ. У него закружилась голова.

Фото: Дарья Пинегина

Фото: Дарья Пинегина

Авария произошла сегодня рядом с площадью Вахитова.