Профессор КФУ рассказал, как долго в Казани продлится теплая погода

Теплая погода в Казани продлится примерно до 13 октября. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

«У нас сейчас продолжается бабье лето, но уже в рамках октябрьской погоды. Это обусловлено антициклоном. Но поскольку мы здесь еще получаем тепло с северо-западного циклона, то сейчас температура выше среднеклиматической на 4—6 градусов», — сообщил «Реальному времени» эксперт.

По словам Переведенцева, это очень высокая температура для этого времени года: «Сейчас среднесуточная температура должна быть около +6 градусов, а она у нас составляет порядка 12 градусов тепла».

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По прогнозу профессора, до конца недели днем температура будет достигать до 18 градусов тепла, ночью +8—9 градусов.

«Отсутствие осадков, слабый ветер, потому что погода как раз антициклональная — все признаки «золотой осени», можно так сказать», — заключил Переведенцев.



Напомним, что, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце этой недели в республику вернется сухая и теплая погода.

