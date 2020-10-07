Кабмин Татарстана расширил перечень востребованных профессий
Кабмин Татарстана расшили перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики республики на 2021—2027 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
Перечень квалифицированных рабочих пополнился 10 пунктами. В частности, в список вошли профессии пекарь, парикмахер и оператор нефтепереработки.
Перечень специалистов среднего звена дополнили 19 пунктами. Востребованными стали «специальное дошкольное образование», «правоохранительная деятельность», «стилистика и искусство визажа», «изобразительное искусство и черчение» и другие.
В июле Кабмин РТ утвердил новый список актуальных профессий Татарстана 2020—2022 годов. В него вошли 121 профессия и специальность среднего профессионального образования.
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