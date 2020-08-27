Итоги дня: интервью Путина, Минниханов и Хабиров в Казани, шпион из РВСН
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 августа.
- Президент России Владимир Путин дал интервью Сергею Брилеву для телеканала «Россия 24». Глава государства рассказал журналисту, что в РФ созданы резервные части, которые могут направиться в Белоруссию, если там начнутся уличные бои. Также он ответил на вопрос, какая из дочерей Владимира Владимировича сделала себе прививку от коронавируса, и дал прогноз на развитие экономики страны.
- Сегодня в Казани с рабочим визитом находится глава Башкирии Радий Хабиров. Хабиров и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли на Оренбургском тракте памятник башкирскому писателю и поэту Мустаю Кариму, а также новую арт-резиденцию фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» в здании бывшего Алафузовского театра. После этого Минниханов показал Хабирову набережную озера Кабан. Кроме того, главы республик также поучаствовали в открытии второй очереди рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе.
- В МВД Татарстана прокомментировали вчерашние сообщения о стрельбе в поселке Щербаково и множестве силовиков, которых заметили местные. Источники утверждают, что проводилось задержание двух групп молодежи, решивших устроить массовую драку. В полиции подтвердили факт задержания, но отрицают, что кто-то стрелял.
- В Татарстане может появиться элитный поселок с аэродромом. Аэрогородок «Масловка» продвигает руководитель программы «Страна авиация» Иван Лямин. Он утверждает, что на базе этого аэродрома можно готовить до 300 пилотов в год. Активно помогает визионеру гендиректор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Семенов.
- В ФСБ отчитались о поимке шпиона, передававшего секретные данные спецслужбам Украины. Задержали его в Барнауле, по информации Федеральной службы безопасности, речь идет об офицере ракетных войск.
- Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» сообщил о смерти 35-летнего майора полиции Антона Беляева. Он возглавлял отделение по выявлению наркопреступлений на территории Вахитовского, Приволжского и Советского районов УВД Казани.
- Turkish Airlines снова начнет летать из Казани в Стамбул со 2 сентября. Лайнеры будут отправляться из столицы Татарстана по вторникам, четвергам и субботам.
- Правительство РФ направит регионам 34 млрд рублей на детские пособия для малоимущих семей. Деньги можно будет получить на ребенка возрастом от 3 до 7 лет. Размер выплат составляет 5,5 тысячи рублей.
- Генпрокуратура не нашла признаков отравления Алексея Навального и не видит причин начинать уголовное расследование. В полиции также рассказали, что следов яда или наркотиков на пути следования оппозиционера не обнаружено.
- Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. Он уверен, что выплаты могли бы начисляться напрямую из бюджета РФ.
- На открытие полилингвального комплекса «Адымнар» в Казани может приехать министр просвещения России Сергей Кравцов. О таких планах рассказал сегодня министр образования Татарстана Рафис Бурганов.
- Владелец пекарен «Жар-Свежар» Ирек Галиев выставил на продажу два из пяти отелей сети «Берисон». В случае продажи вырученные средства он намерен направить на создание новой гостиницы.
Евгений КалашниковОбщество Татарстан
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