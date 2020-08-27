В Госдуме призвали ликвидировать Пенсионный фонд России

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд России и платить пенсии непосредственно из бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», — заявил Миронов.

Недовольство работой ПФР возникло у депутата после выявления Счетной палатой существенных нарушений в работе органа: «Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии?»

Напомним, Счетная палата обнаружила, что с 2017 по 2019 год в 53% случаев ПФР не начислял российским пенсионерам положенные им доплаты.

