Новости происшествий

09:15 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

МВД Татарстана: стрельбы в Щербаково не было

08:58, 27.08.2020
МВД Татарстана: стрельбы в Щербаково не было

Проведением оперативных мероприятий объяснили сегодня в МВД Татарстана информацию соцсетей о массовом задержании в поселке Щербаково. Факт доставления в полицию нескольких человек с места «Реальному времени» в ведомстве подтвердили, слова неких очевидцев о стрельбе опровергли.

По данным источников «Реального времени», основанием для выезда спецподразделений полиции в Щербаково стала информация о возможных противоправных действиях. Которые силовикам удалось пресечь. На распространившихся по соцсетям ночных кадрах видно большое скопление машин на узенькой поселковой улочке и четырех лежащих на траве с руками за головой. Рядом — спецназовцы в касках, бронежелетах и с оружием.

В соцсетях пишут — в Щербаково намеревались встретиться две группы конфликтующих молодых людей.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также