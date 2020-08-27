МВД Татарстана: стрельбы в Щербаково не было

Проведением оперативных мероприятий объяснили сегодня в МВД Татарстана информацию соцсетей о массовом задержании в поселке Щербаково. Факт доставления в полицию нескольких человек с места «Реальному времени» в ведомстве подтвердили, слова неких очевидцев о стрельбе опровергли.



По данным источников «Реального времени», основанием для выезда спецподразделений полиции в Щербаково стала информация о возможных противоправных действиях. Которые силовикам удалось пресечь. На распространившихся по соцсетям ночных кадрах видно большое скопление машин на узенькой поселковой улочке и четырех лежащих на траве с руками за головой. Рядом — спецназовцы в касках, бронежелетах и с оружием.

В соцсетях пишут — в Щербаково намеревались встретиться две группы конфликтующих молодых людей.