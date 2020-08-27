«Сгорел за несколько дней»: в Казани скончался 35-летний майор полиции

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Казани хоронят 35-летнего майора полиции Антона Беляева, начальника отделения по выявлению наркопреступлений на территории Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани УВД города.



Причиной его смерти телеграм-канал «Омбудсмен полиции» называет болезнь: «Сгорел за несколько дней от болезни, про которую нельзя говорить».

В УВД Казани обстоятельства смерти Беляева не комментируют. Сегодня на входе в здание управления появилось его в фото с кратким некрологом. В нем руководство УВД с прискорбием сообщает, что Беляев ушел из жизни на 36-м году жизни, и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Службу в органах внутренних дел Антон Беляев начинал в 2007 году еще курсантом Казанского юридического института МВД.