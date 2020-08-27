«Сгорел за несколько дней»: в Казани скончался 35-летний майор полиции
Сегодня в Казани хоронят 35-летнего майора полиции Антона Беляева, начальника отделения по выявлению наркопреступлений на территории Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани УВД города.
Причиной его смерти телеграм-канал «Омбудсмен полиции» называет болезнь: «Сгорел за несколько дней от болезни, про которую нельзя говорить».
В УВД Казани обстоятельства смерти Беляева не комментируют. Сегодня на входе в здание управления появилось его в фото с кратким некрологом. В нем руководство УВД с прискорбием сообщает, что Беляев ушел из жизни на 36-м году жизни, и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
Службу в органах внутренних дел Антон Беляев начинал в 2007 году еще курсантом Казанского юридического института МВД.ПроисшествияОбществоВластьМедицина Татарстан
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Габдель Юссон.