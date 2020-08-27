Владимир Путин — о коронавирусе, экономике и Беларуси

Онлайн-трансляция выступления президента России

Президент России Владимир Путин дал большое интервью по актуальным темам. Беседовал с главой государства в эфире телеканала «Россия 24» телеведущий Сергей Брилев. «Реальное время» вело прямую трансляцию речи президента.

14.00. Первой темой в интервью стал коронавирус.

Брилев задал вопрос о «второй волне» вируса.

— Что такое вторая волна — в быту мы об этом говорим. На самом деле мы говорим о развитии [пандемии]. Понятно почему — курортный сезон, скопление людей. Этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами большинства приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания. Надеюсь, этого не произойдет, в Европе и других странах с этим справятся.

Путин отметил, что в России много заболевших, но один из наиболее низких показателей смертности среди стран мира. Он также вновь поблагодарил медиков за их работу и призвал граждан соблюдать действующие ограничения.

Фото kremlin.ru

14.04

— В какой-то момент полностью стабилизируется ситуация. Мы создали задел средств индивидуальной защиты, необходимых лекарств, вакцину зарегистрировали. Весь этот арсенал помогает сделать так, чтобы болезнь протекала мягко, без последствий, — продолжил Путин.

14.06 Брилев развил тему вакцины, а точнее того, как проходила регистрация, и реакцию Запада на это.

Путин:

— Мы сделали все в строгом соответствии с российским законом, а российский закон соответствует мировым практикам.

Также Путин напомнил, что вакцину испытала на себе его дочь Татьяна. «Дочка просто сказала, что хочет как доброволец принять участие в испытании вакцины. Она ежедневно контактирует с большим количеством людей, необходимо обезопаситься», — продолжил он.

В сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса, добавил Путин. «Две российские вакцины от коронавируса будут конкурировать, думаю, они будут равны по эффективности», — сказал президент.

Фото facebook.com/sergey.brilev.3

14.09. Речь о восстановлении экономики.

Путин прогнозирует, что инфляция останется в пределах 3—4%. «И несмотря ни на что, у нас растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. [...] Это говорит о том, что пик у нас пройден, и мы постепенно начнем восстанавливаться», — добавил он.

14.11 «Как вы относитесь к событиям в Белоруссии?» — спросил Брилев

— Мы ведем себя гораздо более сдержанно, чем европейские страны и США. Мы всесторонне освещаем события в Белоруссии. Прежде всего это дело белорусского общества и народа. Это, может быть, самая близкая нам страна, в любом плане. Сотни тысяч родственных связей, теснейшая промышленная кооперация, — отметил Путин.

14.14.

— Конечно, если люди вышли на улицы, надо смотреть, слышать, реагировать, — сказал президент.

14.15. Также Путин напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность к проведению конституционной реформы. «Действующую Конституцию нарушать нельзя», — добавил президент.

14.16. Ситуацию с задержанными незадолго до выборов «вагнеровцами» Путин назвал акцией спецслужб — украинских совместно с американскими. «Их использовали втемную», — заявил президент.

14.17 — [В связи с ОДКБ] у нас есть обязательства перед Белоруссией. [...] Александр Григорьевич попросил меня сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. И сказал, что не будет их использовать, пока ситуация не выйдет из-под контроля, пока экстремистские элементы не будут поджигать машины, грабить банки и так далее, Такой необходимости нет, поэтому мы резерв не используем,— сказал Путин.

14.19 — Дело не в том, что происходит в Белоруссии, а что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Добиться решений, которые, как думают эти люди, соответствуют их политическим интересам.

14.20. — Ситуация выравнивается, и надеюсь, что проблемы — а они, конечно, есть, раз люди выходят на улицы, — будут решаться мирным путем, — завершил Путин интервью.