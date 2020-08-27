Генпрокуратура не нашла признаков отравления Навального

Генеральная прокуратура РФ объявила, что проверка не подтвердила версию об умышленном отравлении оппозиционера Алексея Навального. Результаты своей проверки представили и в полиции.

«Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В то же время Генпрокуратура запросила у коллег из Германии данные о состоянии здоровья политика и результаты исследований. В надзорном ведомстве заверили, что готовы показать результаты экспертиз, проведенных в России.

В свою очередь, о проведении проверки отчитались и в транспортной полиции. Следователи МВД рассказали, как обследовали все места по маршруту следования Навального. Сотрудники изъяли более 100 возможных вещдоков. «На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — завершается сообщение Управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Напомним, в четверг, 20 августа, политик Алексей Навальный при перелете из Томска в Москву резко почувствовал себя плохо. Его состояние настолько ухудшилось, что рейс совершил вынужденную посадку в Омске, где оппозиционера поместили в БСМП №1.

