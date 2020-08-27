Минниханов открыл вторую очередь рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске второй очереди рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе мощностью 4 млн мальков стерляди в год. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов отметил, что в 2020 году завод смог выйти на проектную мощность и к концу года в Волгу и Каму планируют выпустить 1 млн мальков: «Отрадно, что проект активно развивается».

Он также добавил, что завод «Биосфера-Фиш» важен для республики, так как имеет социально значимую цель — сделать все возможное, чтобы стерлядь исчезла из Красной книги Татарстана.

Также сообщается, что планируется запустить третью и четвертую очередь «Биосферы-Фиш».

Напомним, что в 2018 году Минниханов также принимал участие в открытии первой очереди «Биосферы-Фиш», созданной при его поддержке. Предприятие получило 40-процентную субсидию на приобретение рыбопосадочного материала (730 тыс. рублей) и специализированного оборудования (15,1 млн рублей).



Строительство второй очереди комплекса «Биосфера-Фиш» для форели запустил глава группы компаний «Агава» Владимир Малыгин. Ранее он рассказал «Реальному времени», что вложил в это дело 1,3 млрд рублей.

