Правительство перечислит регионам более 30 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям с детьми

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит регионам еще 34 млрд рублей. Эти деньги должны пойти на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет.

«Сегодня дополнительно направим 34 млрд рублей субъектам РФ и городу Байконуру на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, это около 5 тыс. рублей на ребенка», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Такие выплаты назначаются малоимущим семьям с этого года по указу президента РФ Владимира Путина, подчеркнул глава правительства.

Ранее сообщалось, что пособия на детей от 3 до 7 лет могут увеличить. В Минтруда РФ считают, что размер выплат не позволяет семье подняться над «чертой бедности».