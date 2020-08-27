Из Казани в Стамбул возобновляются авиарейсы

С 2 сентября из Казани в Стамбул возобновляются регулярные авиарейсы, их будет выполнять компания Turkish Airlines. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Полеты планируется осуществлять до трех раз в неделю: по понедельникам, средам и пятницам:

вылет из Казани в 01.55, прибытие в Стамбул в 05.50;

вылет из Стамбула в 21.25, прилет в столицу Татарстана в 01.00 следующего дня.

Напомним, что международные полеты из Казани возобновились 20 августа. Первый самолет в Турцию (в Анталью) отправился 21 августа.

