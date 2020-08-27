Минниханов и Хабиров открыли детскую арт-резиденцию в отреставрированном за полмиллиарда Алафузовском театре

Обновленное здание, зал и сквер

Здание Алафузовского театра, а теперь — арт-резиденции «Созвездие–Йолдызлык» сегодня впервые после реставрации открыло свои двери. Этому зданию более 110 лет, и оно является историческим памятником республиканского значения.

На ремонтно-реставрационные работы выделялось свыше 500 млн рублей. В отреставрированном здании обустроен зрительный зал на 300 мест, причем с нетривиальным функционалом — он оборудован системой, позволяющей складывать кресла зрительного зала, а также подъемно-опускной оркестровой ямой. Такая система дает возможность организовать сцену в различных раскладах.

Ожидается, что здесь спектакли будут ставить на двух государственных языках республики — русском и татарском.

Здание Алафузовского театра, а теперь — арт-резиденции «Созвездие–Йолдызлык» сегодня впервые после реставрации открыло свои двери

Кроме того, благоустроили и прилегающий к зданию сквер. Сегодня на торжественной церемонии открытия побывал президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в Казани с рабочим визитом глава Башкирии Радий Хабиров, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, министр культуры республики Ирада Аюпова. Президент Татарстана назвал театр «достойным подарком для горожан к 100-летию ТАССР» и «новой точкой на культурной карте Казани».

Чем займется «Созвездие-Йолдызлык» в театре

— Молодые таланты могут репетировать и добиваться серьезных результатов, демонстрировать достижения, творческая молодежь из районов Татарстана также сможет представить в театре свои работы, — описал новый функционал арт-резиденции глава «Создвездия–Йолдызлык», лауреат премии правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Организация «Созвездие-Йолдызлык» работает под патронатом президента республики и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В новой резиденции разместятся творческие мастерские, студии, будут работать педагоги, дети и команда фестиваля.

Организация «Созвездие-Йолдызлык» работает под патронатом президента республики и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

Формат арт-резиденции предполагает возможность активного сотрудничества с творческими вузами и ссузами. Также во дворце разместится проект ЮНЕСКО «Безнен заман» и танцевальный коллектив «Дорога из города». «А это где-то 500 детей ежедневно! И наконец закончатся их унизительные скитания. Это будет большой дом для всех. Здесь 24 часа в сутки будет работать концерн для того, чтоб ребенок мог реализовывать свой талант и украшать вокруг себя пространство», — рассказывал Дмитрий Туманов.



— Сейчас мы закончим какие-то косметические работа, поставим здание на баланс (сейчас оно находится на балансе Минземимущества, — прим. ред.), нам выделят вахтеров, — рассказал Туманов.

Эти мероприятия, по оценке Туманова, займут около двух месяцев. После начнется активная творческая работа.

— Все 45 муниципальных районов, их творческая молодежь, все получат ежедневную возможность реализации своих творческих высказываний. Сразу начнет работать оперная студия, по четвергам, где все шедевры нашей консерватории будут показаны. И наши ребята готовят четыре проекта, театральных и музыкальных, чтобы тут же начать концертную программу, — также сообщил Туманов.

В спасении здания приняли участия первые лица республики, включая и самого президента Татарстана Рустама Минниханова

Театр с историей

Театр построил в начале XX века фабрикант Алафузов для своих рабочих. После здание выступало в качестве Дворца культуры для работников расположенного рядом льнокомбината (также основанного Алафузовым), а уже в период современной истории в здании располагался Казанский татарский государственный театр юного зрителя. С 2012 года там же разместилось фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык», но уже на тот момент здание находилось в плачевном состоянии — эксплуатировать его было нельзя.

«Театр к тому времени уже довели до такого состояния, что было уже легче разрушить, — вспоминал в разговоре с «Реальным временем» Туманов. В спасении здания приняли участия первые лица республики, включая и самого президента Татарстана Рустама Минниханова.

Александр Артемьев, фото tatarstan.ru