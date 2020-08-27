Министр просвещения России может приехать на открытие полилингвальной школы в Казани

Министр просвещения России Сергей Кравцов 31 августа может приехать на открытие полилингвальной школы в Казани, расположенной на улице Бондаренко. Об этом заявил заместитель премьер-министра Татарстана — министр образования и науки Рафис Бурганов в прямом эфире: «Не будем загадывать, но в планах министра это есть».

Полилингвальная школа появилась по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. В конце 2018 года он объявил о желании создать в столице Татарстана полилингвальную школу, где дети смогут учиться на русском, татарском и английском языках. Строительство началось в феврале 2019 года, его почти завершили.