Владелец «Жар-Свежара» продает часть своей сети лоукост-отелей

Частичная распродажа

Как стало известно «Реальному времени», в Казани выставлены на продажу два из пяти лоукост-отелей казанской сети «Берисон». Суммарно они обойдутся в 270 миллионов рублей.

Самый дорогой из отелей, за 150 миллионов, расположен на по улице Московская, 66А. Комплекс включает два гостиничных здания, общая площадь которых составляет 1300 квадратных метров. Он вмешает в себя 67 номеров (одно-, двух- и трехместные) на 130 человек. Здание было капитально реконструировано, при этом продается как действующий бизнес, там и сама недвижимость. На Booking.com отель имеет оценку 8,8 на основе 65 отзывов. Он же в 2017 году стал обладателем премии Tatarstan Top Hotels&Restaurants Award в категории гостиниц без звезд.

Самый дорогой из отелей, за 150 миллионов, расположен на по улице Московская, 66А. Фото yandex.ru/maps

Отель на Михаила Худякова, 7 продается дешевле, за 119 миллионов. Он находится через дом от первого и, в отличии от него, более скромный. В здании располагается 56 номеров на 116 двух- и трехместных номеров. Из дополнительных «плюшек» — земля площадью 1600 квадратных метров в собственности и несколько дополнительных залов. На Booking.com оценка у отеля поскромнее, 8,5, но и отзывов больше — более 800.

Остальные отели в настоящий момент на продажу не выставлены. При этом все отели сети сейчас функционируют.

В целом сеть «Берисон» насчитывает пять лоукост-отели, которые находятся в относительной близости друг от друга — три других находятся по улицам Галиаскара Камала, 5А, Московская, 11 и Астрономическая, 13/30. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», наибольший пакет акций ООО «Берисон» принадлежит владельцу известных пекарен «Жар-свежар» Иреку Галиеву (35%). Еще 23,5% у совладельца стоматологических клиник клиник «Стомус» Ильдара Галимова. 24,3% у Сирины Галиевой, 17,2% — Диляры Шайхутдиновой.



Руководителем сети отелей является Лилия Якубова. Выручка компании за 2019 год составляет 109,87 миллионов, чистая прибыль — 2 миллиона.

«Если кто-то предложит нам хорошую цену, мы готовы продать»

В разговоре с «Реальным временем» Ирек Галиев пояснил, что речь идет о продаже зданий и бизнеса: «Если кто-то предложит нам хорошую цену мы готовы продать, но цели продать нет».

Продажу он связал с намерением вложить вырученные деньги в новый отель. Напомним, что осенью прошлого года СМИ сообщали о том, что сеть «Берисон» планирует приобрести здание гимназии Мануйловой на улице Япеева,14, являющееся памятником архитектуры регионального значения. Трехэтажное здание построено в 1911 году и находятся в государственной собственности. Возможную стоимость этой сделки оценивали примерно в 70 млн рублей — Галиев тогда не комментировал эту информацию.



Осенью прошлого года СМИ сообщали о том, что сеть «Берисон» планирует приобрести здание гимназии Мануйловой на улице Япеева,14, являющееся памятником архитектуры регионального значения. Фото oncort.ru

Сегодня же в разговоре с «Реальным временем» Галиев заявил, что объектом вложения будет не упомянутое здание на Япеева, однако более подробно планы раскрывать не стал.

«Мы можем просто открывать новые отели еще большего размера, поэтому если нам кто-то предложит нам хорошую цену — мы всегда продадим, мы всегда готовы продать», — добавил он.

Дарья Пинегина, Александр Артемьев