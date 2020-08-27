ФСБ сообщила о разоблачении украинского шпиона в ракетных войсках

В Барнауле сотрудники ФСБ арестовали военнослужащего ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который передавал секретные сведения Минобороны Украины.

Он сообщал в главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, содержащие гостайну. По статье «Государственная измена» военному грозит до 20 лет колонии. Сейчас фигуранта дела заключили под стражу. Другие подробности не уточняются, сообщает «РИА Новости».

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Татарстане участника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

