Итоги дня: бюст Шаймиева, Путин «прошелся» по БСК, Минобороны рапортует о победе над дедовщиной
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 августа.
- В деревне Аняково Актанышского района Татарстана открыли бронзовый бюст первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. Установка памятника связана с присвоением ему звания Героя Труда.
- Замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что в российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство. Такого результата удалось добиться благодаря правильному направлению совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах России.
- США расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничительные меры введены против пяти научно-исследовательских институтов, один из которых участвовал в разработке вакцины от коронавируса. Их подозревают в производстве химического и биологического оружия.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Башкирии разобраться с ситуацией вокруг Башкирской содовой компании. Он попросил обратить внимание на вывод прибыли БСК в офшоры.
- По данным Forbes, глава компании Amazon Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, состояние которого превысило 200 млрд долларов.
- Сегодня в Елабуге открыли оптово-распределительный центр (ОРЦ). Участие в мероприятии принимал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Комплекс «Елабуга» реализовал краснодарский строительный холдинг «Ромекс-Кубань» для X5 Retail Group. Сумма инвестиций составила 1 млрд рублей.
- Верховный суд Татарстана сократил срок основателю стройфирмы «Свей» Рашиду Аитову — с 11 лет до 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима. При этом по четырем эпизодам мошенничества Аитов был оправдан. Еще сотню эпизодов Верховный суд РТ переквалифицировал по ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, назначил наказание в виде штрафов до 800 тысяч рублей и освободил от них за истечением сроков давности.
- Люди смогут вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса не раньше лета 2021 года. Такое мнение высказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор М.А. Пальцев.
- На Останкинской телебашне в Москве в День Республики Татарстан, 30 августа, будет проецироваться флаг республики и поздравление с юбилеем.
- Прокуратура Казани провела проверку затопления дорог и пешеходных зон после ливней. Ведомство выявило, что местные власти не обеспечивают надлежащий контроль объектов дождевой канализации и не принимают достаточных мер для разрешения проблемы.
- Федеральный суд округа Колумбия утвердил арбитражное решение о взыскании более $112 млн с Украины в пользу ПАО «Татнефть» из-за ситуации вокруг Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
- Около половины — 45% — опрошенных ВЦИОМом россиян опасаются скрытого чипирования. В основном жители России относятся к чипизации отрицательно — 77% граждан высказались против.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым