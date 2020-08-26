Путин поручил разобраться с ситуацией вокруг БСК

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Башкирии разобраться с ситуацией вокруг Башкирской содовой компании.

Глава государства попросил подчиненных обратить внимание на вывод прибыли БСК в офшоры.

«Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми», — передает слова президента ТАСС.

Также он дал распоряжение прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой Башкирия утратила контроль над «Содой».

Напомним, в середине августа конфликт между БСК и защитниками горы Куштау достиг своего пика. Желая поскорее начать разработку горы, компания около двух недель безостановочно пыталась провести на шихане геолого-разведочную миссию. Экоактивисты отчаянно сопротивлялись. На их лагерь стали совершаться нападения. 15 и 16 августа на горе собралось несколько тысяч человек, которым противостояли ОМОН и служба безопасности компании. Чтобы прекратить столкновения, на шихан прибыл глава РБ Радий Хабиров и пообещал активистам, что гора не будет разрабатываться. Власти республики приняли сторону протестующих, но защитники Куштау до сих пор не доверяют правительству. Уфимский экономист Рустэм Шайхаметов предложил несколько шагов для достижения компромисса между региональными властями и экоактивистами.