Академик РАН: пандемия коронавируса закончится не раньше лета 2021 года

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Люди смогут вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса не раньше лета 2021 года. Такое мнение высказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор М.А. Пальцев.



«Исторически все пандемии вирусов протекали в три волны: достаточно сильная первая, вторая — еще сильнее, а третья — слабее из-за коллективного иммунитета. Коллективный иммунитет формируется, когда переболеет около 60% населения, при 95% инфекция и вовсе погибает. Несмотря на то, что это лишь теоретические выводы, такое мнение поддерживают в том числе и практикующие врачи», — приводит слова профессора аккаунт «СтопКоронавирус» в Facebook.

По его словам, поскольку заболеваемость коронавирусом летом этого года спала, есть основания предполагать, что она возрастет осенью: «Три сезона — весна, осень, весна. И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни».

Напомним, аналитик назвал субъекты России, которые по-прежнему находятся в «красной зоне».