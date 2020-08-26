ВЦИОМ: 45% россиян опасаются скрытого чипирования, 77% относятся к этому отрицательно

45% россиян опасаются скрытого чипирования. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. Опрос показал, что россияне знакомы с темой чипирования — 84% слышали о нем, однако лишь 15% знают подробности. В основном хорошо информированы жители столиц — 27%, 23% жителей сел услышали о чипировании в первый раз.



По мнению 54% россиян, чипирование без ведома человека невозможно. В основном так думают граждане 18—24 лет — 70%. Среди 45—59-летних доля опасений выше — не верят в скрытое чипирование уже 34%.

В основном жители России относятся к чипизации отрицательно — 77% граждан высказались против. 34% опрошенных считают, что у нее нет преимуществ, еще 32% затруднились их назвать. Среди преимуществ 9% отметили возможность замены чипом идентифицирующих документов, 6% сказали, что чип помогает найти пропавшего человека, 4% — заменяет банковскую карту, 4% — содержит медицинские данные о человеке.

Основными недостатками россияне считают возможность через чип контроля — 35%. Среди них 16% верят в негативное влияние устройства на здоровье, 11% — в возможность через него управления человеком, 6% — в кражу данных с чипа, 4% — в возможность других утечек информации.

51% опрошенных считают, что эта технология уже существует, но пока не получила широкого распространения, 30% считают, что эта технология появится в будущем.

Ранее Илон Маск назвал преимущества чипирования.