В Минобороны заявили о искоренении дедовщины в российской армии

Замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что в российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр форума «Армия-2020».



По словам Картаполова, такого результата удалось добиться благодаря правильному направлению совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах России. Он отметил, что значительно снизилось количество воинских преступлений.

Напомним, что осенью 2019-го в Забайкалье прогремело дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев. Инцидент произошел при смене караула: фактически он расстрелял большую часть группы трехминутной готовности. Погибли два офицера, два контрактника и четыре срочника. В Минобороны заявили, что причиной стал нервный срыв на фоне личных проблем. Однако в СМИ также распространена версия о дедовщине.

