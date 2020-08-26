Новости общества

13:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минобороны заявили о искоренении дедовщины в российской армии

11:45, 26.08.2020 1
В Минобороны заявили о искоренении дедовщины в российской армии
Фото: realnoevremya.ru

Замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что в российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр форума «Армия-2020».

По словам Картаполова, такого результата удалось добиться благодаря правильному направлению совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах России. Он отметил, что значительно снизилось количество воинских преступлений.

Напомним, что осенью 2019-го в Забайкалье прогремело дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев. Инцидент произошел при смене караула: фактически он расстрелял большую часть группы трехминутной готовности. Погибли два офицера, два контрактника и четыре срочника. В Минобороны заявили, что причиной стал нервный срыв на фоне личных проблем. Однако в СМИ также распространена версия о дедовщине.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:54
    ***
    Какая дедовщина?
    Один год служат...
    ***
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также