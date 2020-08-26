Премьер-министр Татарстана открыл оптово-распределительный центр в Елабуге

Фото: Мария Горожанинова

Сегодня в Елабуге с участием премьер-министра Татарстана Алексея Песошина открыли оптово-распределительный центр (ОРЦ). Комплекс «Елабуга» реализовал краснодарский строительный холдинг «Ромекс-Кубань» для X5 Retail Group. Стоимость инвестиций составила 1 млрд рублей. Еще почти 148 млн рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для центра направил Фонд развития моногородов и почти 42 млн рублей было направлено из бюджета Татарстана.

«На базе центра будет создано более 250 рабочих мест. Компания X5 имеет в республике более 700 магазинов, с ней работает почти 100 поставщиков из Татарстана», — отметил Алексей Песошин. Как передает корреспондент «Реального времени», он пообещал оказать все необходимое содействие для работы и развития продуктовой сети и холдингу «Ромекс-Кубань».

По словам руководителя Елабужского района Рустема Нуриева, сейчас новые рабочие места особенно востребованы в связи с потерями из-за экономического кризиса на Ford Sollers и других предприятиях.

Новый ОРЦ разместился на 76,4 тысячи кв. метров, к территории были подведены все необходимые коммуникации и построена дорога. Площадь самого комплекса составила 18 тысяч кв. метров.