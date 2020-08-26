Прокуратура Казани назвала причину затопления улиц после ливней

Сотрудники прокуратуры Казани провели проверку после затопления автомобильных дорог и пешеходных зон после ливней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура выявила, что местные власти не обеспечивают надлежащий контроль объектов дождевой канализации и не принимают достаточные меры для разрешения проблемы.

«Установлено, что из-за сильных дождей регулярно происходят потопы на улицах Ю. Фучика, Терегулова, Дзержинского, Пушкина, Девятаева, Гагарина, Копылова, Батыршина, Лейтенанта Красикова, Восстания, Тэцевской, Воровского, Чистопольской, Нигматуллина, П. Витера, на пересечении улиц Яшляр и С.Сайдашева, Технической, Павлюхина, Краснококшайской, М. Вахитова, Декабристов, пр. Победы, а также в жилых массивах Нагорный и Новая Сосновка. При этом в одном из случаев из-за затопления участка автодороги на перекрестке улиц Чистопольской и Нигматуллина произошел провал земли под асфальтом», — сообщили в прокуратуре.

В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани сообщили, причиной регулярных подтоплений на дорогах Казани становится смыв потоком воды мусора в объекты ливневой канализации. Также там отметили, что ряд участков нуждается в новой ливневой канализации или реконструкции существующей сети.

В адрес руководителя исполкома Казани внесено представление прокурора об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что после сильных ливней в Казани пешеходам приходится переходить дороги по щиколотку в воде.

