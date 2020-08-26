В День Татарстана Останкинская телебашня окрасится в цвета флага республики

На Останкинской телебашне в Москве в День Республики Татарстан, 30 августа, с 10.00 до 22.00 будет проецироваться флаг республики и поздравление с юбилеем.

Телерадиосеть России в рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР поддержала просьбу полномочного представительства Татарстана в РФ о транслировании изображения символа республики на медиафасаде Останкинской телебашни, сообщает полномочное представительство РТ по РФ.



Останкинская телебашня является самым высоким сооружением в России и Европе.

Напомним, в мае в Дубае небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвета флага Татарстана.