«Я до последнего строил»: встретит ли Рашид Аитов 70-летие на воле?

Верховный суд Татарстана вновь снял арест с имущества на 1 млрд рублей и поправил приговор «построившему пол-Казани» застройщику «Свея»

Фото: Ирина Плотникова

Серьезную работу над ошибками проделал сегодня Верховный суд Татарстана, правя приговор 2018 года легендарному казанскому застройщику Рашиду Аитову. Несмотря на масштабную переквалификацию преступлений экс-главы «Свея» с освобождением от штрафов на 88,5 млн рублей, глобально в судьбе осужденного ничего не поменялось. Реальный срок его посадки сократился с 11 лет до 9 лет и 9 месяцев. Впрочем, по факту за 4 года ареста и судов Аитов отсидел все семь, сообщила «Реальному времени» его адвокат Тамара Овчинникова.

Потерпевшие: «Нарочно кашлял — симулировал»



Последнее слово Рашида Аитова не дотянуло и до двух минут. О свободе и снисхождении он не просил. По мнению застройщика, вина за обман дольщиков — на тех, кто его посадил.

— Ну что могу сказать? Я пол-Казани построил, там везде люди живут. Никого я не хотел обманывать и не обманывал, — заявил он, обращаясь к апелляционной тройке. — Я до последнего строил и достроил бы эти дома... Если бы дали достроить... Просто остановили стройку. Все у меня.

Ожидание решение суда растянулось на полчаса. В это время трое самых стойких потерпевших рассказывали, что было на закрытой для СМИ части процесса — адвокаты просили об оправдании, прокурор — о признании приговора законным, а сами дольщики просили ни в коем случае не снимать арест с имущества экс-главы «Свея», его родни и аффилированных фирм — «пока не вернут до копейки весь ущерб».

«Ну как он, сидя в тюрьме, мог получить вторую группу инвалидности? Кашлял тут на прошлом заседании без конца — симулировал, так что нам в зале ничего не слышно было», — возмущалась Флера Валитова, оставшаяся без 2,7 млн рублей и квартиры. Двухкомнатное «гнездышко» для ее семьи в третьем доме ЖК «Золотая середина» за годы тяжб успели и построить, и разобрать! Вместе с не предусмотренной первоначальным разрешением на строительство секцией.

В том же доме «аитовского» ЖК так и не получил квартиру житель Башкортостана Марат Мушарапов, планировавший справить новоселье в Казани еще в 2013-м. Договор с ним в 2012-м подписывал лично Аитов. Мушарапова признали потерпевшим по уголовному делу, однако подать заявление для участия в гражданском процессе он не успел. И в результате не попал в реестр кредиторов.

По данным «Реального времени», часть потерпевших готовят иски о компенсации морального вреда.

Ожидание решение суда растянулось на полчаса

Штрафы на 88,5 млн простили за сроком давности

Оглашение всех правок в приговор заняло у апелляционной тройки 32 минуты. Отметим — оглашалась лишь резолютивная часть, а не доводы судей Верховного суда РТ в части необходимости изменений.

Апелляционная инстанция отменила приговор Московского райсуда по делу Аитова по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и постановила прекратить уголовное дело в этой части «за отсутствием в деянии состава преступления».

В отношении 15 потерпевших суд уточнил сумму установленного ущерба (от 700 тыс. до 11 млн рублей по персоналиям).

По трем мошенничествам применил переквалификацию с мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 159.4 УК РФ), применив норму действовавшую на момент совершения преступления и назначив наказание в виде штрафов 300 тысяч по каждому эпизоду.

36 преступлений были переквалифицированы по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства в крупном размере), тут в качестве наказания по каждому эпизоду был назначен штраф в 700 тысяч рублей

Еще 78 особо крупных мошенничеств в апелляции также квалифицировали по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ с назначением за каждое штрафа в 800 тысяч рублей

Путем несложных подсчетов вышло — штрафные санкции в отношении Рашида Аитова по данным эпизодам могли бы пополнить бюджет на 88,5 млн рублей! Однако платить их осужденному не придется — истекли сроки давности, постановила коллегия Верховного суда Татарстана и освободила от данного наказания.

В результате из первоначального «букета» в 126 эпизодов преступлений по приговору Верховный суд Татарстана посчитал необходимым назначить реальные сроки лишь по семи. При этом три эпизода квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (в отношении Абдулвалеева, Латипова и Гиззатова), а еще четыре переквалифицированы на такое же особо крупное мошенничество, но в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) — в отношении Хорькова (два эпизода), Хабибуллиной и Зиннатовой. В первом случае законом предусмотрено максимальное наказание до 10 лет колонии, а во втором — вдвое меньше.

В результате из первоначального «букета» в 126 эпизодов преступлений по приговору Верховный суд Татарстана посчитал необходимым назначить реальные сроки лишь по семи

По совокупности вышеназванных эпизодов уголовная коллегия Верховного суда Татарстана определила окончательное наказание для Аитова в 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Это на год и 3 месяца меньше 11 лет, отмеренных Московским райсудом, и на 3 месяца мягче «десяточки» по отмененному в кассации апелляционному определению ВС РТ от 4 декабря 2019 года.

По окончании судебного заседания адвокат осужденного Тамара Овчинникова не исключила подачу новой кассационной жалобы.

Фемида защитила права детей Аитова

Также Верховный суд Татарстана повторно снял арест с имущества детей, падчерицы, гражданской жены и бывших сотрудников экс-главы «Свея» и аффилированных с этими лицами фирм. В этой части апелляционное определение почти дословно повторяет аналогичный документ декабря 2010 года. Тогда приговор Аитову вступил в силу первый раз, однако спустя полгода Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил декабрьское апелляционное определение ВС РТ как незаконное.

Общий размер повторно освобожденного от арестов тянет на миллиард рублей. Причем, как уже писало «Реальное время», часть недвижимости в Татарстане, Марий Эл и Чувашии ближний круг Аитова получил по договорам дарения от него лично, и самые лакомые куски были отчуждены зимой 2019—2020 годов — в том числе кирпичный завод в Чувашии, бывшая база отдыха ФСИН в Марий Эл, а также участок за 56 млн рублей в промзоне на Короленко.

12-летнему сыну застройщика и его гражданской супруге Елены Чукиной вернули право распоряжаться землей и трехэтажным особняком с двумя бассейнами в Казани (всего на 15 млн рублей).

За 29-летней дочерью Динарой Шайдуллиной (Аитовой) остались коммерческие площади в казанском ЖК «Миллениум Сити», а также две квартиры в Казани, дом в Верхнем Услоне и Infiniti gx70 2014 года выпуска (66 млн).

45-летней дочери Светлане Токиновой (ранее — Котовой и Аитовой) и ее компании больше не стоит опасаться отчуждения сотни объектов (455 млн рублей), среди которых — земли в Татарстане и Марий Эл, производственные здания в Казани на улице Короленко, бывшая мебельная фабрика с бомбоубежищем в Волжске и объекты бывшего леспромхоза в Звенигово.

Младшей дочке Аитова сейчас восемь, в период расследования дела отца активами не владела. В отличие от своей мамы Елены Чукиной, когда-то начинавшей карьеру в фирме Аитова на позиции секретаря. Самые «золотые» площади первой леди «Свея» находятся в двух казанских девятиэтажках, где «магазинный» этаж был предусмотрен проектом. На Карбышева, 15 Чукиной принадлежат 739 кв. м помещений первого этажа, подвала и антресолей с кадастровой стоимостью 26,7 млн рублей. И еще 317 кв. м за 15,2 млн рублей в таком же доме на Амирхана, 25.

С учетом активов Чукиной на 201,9 млн освобожденное от ареста имущество этой семьи составляет свыше 800 млн рублей. Правда, немало объектов заброшены и сами требуют солидных вложений.

Ранее ущерб по уголовному делу оценивался в 350 млн рублей

Арест сохранен на личные «активы» Аитова и имущество восьми фирм:

личная недвижимость Рашида Аитова — всего на 7,253 млн рублей (данные кадастровой оценки, — прим. ред.);

СПК колхоз «Заря» в Марий Эл на 282 млн рублей;

ООО «Стройфирма «Свей» — 179,4 млн рублей;

ООО «Восход-Проект», Казань — 57 млн рублей (половина доли в нежилых помещениях за 8,6 млн в Казани на Чапаева, 33; участок 0,4 га в Шеланговском поселении Верхнеуслонского района РТ и семь аграрных объектов в д. Иркино Звениговского района РМЭ, в том числе — коровники за 20 и 18,5 млн рублей, склады, дом животноводов, трансформаторная);

ООО «Все свое», Казань — 25,9 млн (семь объектов в пгт. Приволжский Волжского района РМЭ — склады, коровники, телятник, бывшая собственность ГУП «Птицефабрика «Волжская» и ООО «Крестьянское подворье — агро»);

ООО «Мета-Сервис» — 4,1 млн (двухэтажная котельная в 368 кв. м. за 4,1 млн рублей в Волжске, на Йошкар-Олинском шоссе, 7, где ранее находилась мебельная фабрика. Большая часть активов фабрики ранее перешла от «Меты» к фирме «Новый дом» старшей дочки Аитова и ушла из-под ареста);

ООО «Стройдом» — 3,3 млн (квартира в Казани на Заслонова, 40), а еще девять машин, включая отечественные грузовики «Урал» и КАМАЗ, а также две легковушки Hyundai Accent 2007 года выпуска. Оценка авто в приговоре не приведена;

ООО «СХП Теплицы Мамадыша» — 2,2 млн рублей (участок 82 га за 2,2 млн рублей в Дюсьметьевском поселении Мамадышского района);

ООО «Маг-Строй» — 64,3 тыс. рублей (два объекта незавершенного строительства в Казани в ЖК «Золотая середина» и Профессорском переулке, еще один объект отчужден по решению суда в собственность ЖСК «68-й квартал»).

Хватит ли этих остатков для погашения ущерба — покажет время. Ранее ущерб по уголовному делу оценивался в 350 млн рублей.

Главным из своих доводов адвокаты считали и считают так и не определенный механизм хищения денежных средств дольщиков

Как ошибки вскрыла независимая кассация?

Решение Шестого КСОЮ по делу Аитова стало примером действительно независимого подхода дистанцированных от регионов судей к работе своих коллег. Начать с того, что доводы застройщика и его адвокатов Руслана Игнатьева и Тамары Овчинниковой на заседании в Самаре частично поддержала представитель Генпрокуратуры.

В итоге кассация установила — доводы жалобы осужденного апелляционная инстанция изложила не в полном объеме и оставила без надлежащей оценки оспариваемые защитой обстоятельства. А это, по мнению кассационных судей, «не согласуется с конституционным принципом состязательности правосудия».

Главным из своих доводов адвокаты считали и считают так и не определенный механизм хищения денежных средств дольщиков — «каким образом деньги со счетов конкретных фирм поступали в пользу Аитова и как он ими распорядился в своих корыстных целях». Также приводят довод об отсутствии финансово-экономической экспертизы, которая учла бы понесенные расходы на стройку, закупку материалов, эксплуатацию техники и оборудования, а еще — неоднократную перепродажу квартир через фирмы с завышением начальной стоимости.

По мнению Шестого КСОЮ, в первый раз апелляционная инстанция при рассмотрении дела Аитова обошлась вместо подробного анализа «суждением» со ссылкой на показания потерпевших, свидетелей и заключение строительно-технической экспертизы.

В теории свой 70-летний юбилей в феврале 2022 года он может встретить на воле

В феврале 2022-го Аитову исполнится 70

С учетом договоров 2012 года решения своих проблем и справедливости отдельные дольщики «Свея» и «Маг-Строя» ждут уже восемь лет! Сам бывший депутат Казгордумы Рашид Аитов находится за решеткой почти пять лет — с 13 ноября 2015 года.

Более того, в начале 2020-го он даже подавал ходатайство об освобождении от отбывания дальнейшего срока в связи с наличием серьезных заболеваний, входящих в утвержденные правительством РФ перечни диагнозов, что препятствуют содержанию под стражей осужденных и следственно-арестованных.

Большую часть своего срока Аитов провел в условиях следственного изолятора. И с учетом ареста до вступления приговора в силу и закона о зачете сроков (день СИЗО за полтора колонии общего режима) уже отсидел больше семь лет.

Минувшей зимой его этапировали в пестречинскую колонию №3, где он получил эксклюзивную работу на общественных началах — в библиотеке. Правда, уже летом вновь перевели в СИЗО. Ввиду отмены решения о вступлении приговора в силу. На тех же основаниях Пестречинский суд прекратил производство по «медицинскому» ходатайству Аитова.

После сегодняшнего решения Верховного суда Татарстана такое ходатайство может быть подано вновь. Правда, для этого осужденного повторно должна обследовать спецкомиссия ФСИН. Кроме того, у экс-депутата Казани и многодетного отца уже сейчас есть возможность подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Так что в теории свой 70-летний юбилей в феврале 2022 года он может встретить на воле. Дольщики уверены — он обязательно доживет до этой даты.