Forbes назвал первого в истории человека, чье состояние превысило $200 миллиардов

Глава компании Amazon Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, состояние которого превысило 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

Правда, уже в среду рейтинг миллиардера стал оцениваться в 199,7 миллиарда долларов. Однако даже эта цифра является новым рекордом для главы Amazon.

Состояние Джеффа Безоса активно растет с начала июля. 2 июля его состояние оценивалось в 172 миллиарда долларов. Это объясняется ростом акций Amazon: по итогам вторника они выросли до 3 346,49 доллара за штуку, а капитализация достигла 1,68 триллиона долларов.

Безосу принадлежит 11,1% акций Amazon. Рейтинг богатейших людей Forbes он возглавляет с 2017 года.



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