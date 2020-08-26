Новости общества

19:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские НИИ попали под американские санкции

18:03, 26.08.2020
Российские НИИ попали под американские санкции
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

США расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничительные меры введены против пяти научно-исследовательских институтов.

Вашингтон подозревает их в производстве химического и биологического оружия, передает «РИА Новости».

Под ограничительные меры попал, в частности, НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.

Еще в марте 2020 года Конгресс США призывал ввести в отношении России санкции за использование химического оружия. Речь шла об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Американские власти уверены, что за этим стоят российские спецслужбы.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также