Суд США утвердил взыскание в пользу «Татнефти» $112 млн

Федеральный суд округа Колумбия утвердил арбитражное решение о взыскании более $112 млн с Украины в пользу ПАО «Татнефть» из-за ситуации вокруг Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщает РАПСИ.

По распоряжению судьи, до 21 сентября 2020 года «Татнефть» должна предоставить суду расчет общей суммы денежного взыскания, включая проценты. У ответчика, Украины, будет возможность до 12 октября заявить о своих возражениях в случае их возникновения.

Первоначально «Татнефть» подала иск в международный арбитраж в 2008 году, заявив о потере доли в Кременчугском НПЗ в нарушение двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.

В конце марта 2017 года «Татнефть» обратилась с заявлением о признании и исполнении арбитражного решения в США. На тот момент с учетом процентов сумма задолженности достигла $144 млн

Напомним, что осенью 2019 года Верховный суд России обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн.

