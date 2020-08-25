Итоги дня: бюджет Татарстана может недосчитаться 49 млрд рублей, вкладчикам ТФБ выплатят по 300 тысяч рублей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 августа.
- В Татарстане для массового обследования на антитела к COVID-19 закупили 50 тысяч тестов, результаты тестирования будут известны к 15 сентября, сообщил сегодня на брифинге в кабмине РТ министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Также он рассказал о старте вакцинации против гриппа, закупке 23 тыс. доз пневмококковой вакцины и выплатах медработникам с немедицинским образованием за работу в «красной» зоне. Все подробности — в материале «Реального времени».
- Сегодня в кабмине Татарстана рассматривались итоги работы промышленности и поступления в бюджет Татарстана за семь месяцев этого года. Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов доложил, что экспорт республики снизился с 6,1 млрд долларов в первом полугодии 2019-го до 4,5 млрд долларов в нынешнем году. А министр финансов Радик Гайзатуллин сообщил, что поступления в консолидированный бюджет по всем видам налогов оцениваются в 231 млрд рублей при плане в 279 млрд рублей. Падение предполагается на уровне 49 млрд рублей.
- Сегодня китайский сервис для заказа такси международной компании DiDi Chuxing начал работу в Казани.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%. Ранее эта ставка равнялась 8%. Новый процент распространяется на займы, полученные до вступления постановления в силу.
- В Башкирии правоохранительные органы начали проверять законность вырубки деревьев на шихане Куштау, которую начала «Башкирская содовая компания» (БСК) во время проведения геологоразведки.
- Пострадавшие вкладчики татарстанских банков ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» с 1 сентября получат выплаты в размере 300 тысяч рублей. Республиканский фонд поддержки разработал концепцию, согласно которой проведены шесть этапов оказания помощи. 6 101 заявителю уже выплатили в общей сумме порядка 2 млрд рублей. 55% (3 617) лиц в полном объеме получили некогда потерянные средства. С введением новых мер поддержки количество таких вкладчиков возрастет до 68%.
- В Татарстане не будут тестировать учителей на коронавирусную инфекцию, как это делают в Москве, и не будут откладывать начало учебного года на октябрь, заявила заместитель руководителя главы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
- В казанском Кремле состоялся торжественный прием от имени президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой. На празднике собралось 48 семей, представляющих все муниципальные районы и городские округа Татарстана. Половина из приглашенных семей — многодетные.
- Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время онлайн-встречи с депутатами Европарламента заявила, что в стране началась «мирная революция». Эта революция «ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская», это борьба народа за право выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу, сказала она.
- Президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль коллекторов, поскольку иногда их действия переходят границы. Глава государства поручил представить предложения по урегулированию деятельности подконтрольных и неподконтрольных ФССП коллекторских организаций.
- Кремль не нашел повода для уголовного расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в первую очередь надо установить вещество, из-за которого Навальный оказался в коме. На версию об отравлении оппозиционера он ответил, что «это просто шум».
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении новой государственной программы РТ «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020—2023 годы). За четыре года на программу потратят 420,1 млн рублей.
- В Татарстане полицейские задержали 13 человек, которые обналичивали деньги, вели бухучет и оказывали финансовые услуги для подконтрольных фирм. Они заработали более 132 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества» (1 и 2 статьи 210 и части 2 статьи 172 УК РФ).
- Телефонные террористы, которые рассылали сообщения о минировании зданий, озвучили свои требования. Они требуют, чтобы российский бизнесмен Константин Малофеев перечислил биткоины. «Сообщения о минировании по всей стране будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX», — написал автор угроз и приложил адрес биржи.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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