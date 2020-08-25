В Кремле заявили, что не видят оснований для уголовного расследования отравления Навального

Кремль не нашел повода для уголовного расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», — заявил Песков. Он также добавил, что в первую очередь надо установить вещество, из-за которого Навальный оказался в коме. По его мнению, врачи из Германии лишь подтвердили выводы омских медиков.

На версию об отравлении оппозиционера Песков ответил, что «это просто шум».

Напомним, немецкие врачи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

